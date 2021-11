El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que no se permitirá el “huachicol” en plazas federales para docentes, por lo que señaló que la única manera de que normalistas egresados obtengan una plaza de trabajo será a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

Luego de la manifestación del día de ayer, mediante la cual egresados colapsaron la zona sur de la ciudad de Morelia, el mandatario estatal manifestó que no hay otra opción más que adherirse al USICAMM federal y presentar el examen que acredite no sólo sus conocimientos en materia educativa, sino que garantice que en realidad son profesionales preparados para dar clases.

No vamos a permitir la corrupción en la asignación de plazas, (…) el USICAMM es esencial porque ahí queda registrado en el sistema si son normalistas o no, solo los normalistas pueden ingresar al sistema, no queremos más huachicol de plazas.