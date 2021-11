Mientras se encontraba sentado en una silla al interior de un inmueble de Tangancícuaro, un joven fue ultimado a balazos. Siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen.

Sobre el caso se supo que en número de emergencias 911 se recibió el reporte de que había una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la casa con el número 472, de la calle Francisco I Madero, de la colonia Cupatziro.

Por lo anterior, paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar, donde observaron a un muchacho inerte e intentaron ayudarlo sin embargo ya no contaba con signos vitales. El finado fue identificado como Juan Pablo C., C., de 19 años de edad.

Los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán resguardaron la escena del crimen, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado efectuaba las diligencias de ley. Una vez concluidas las actuaciones el cadáver fue enviado al Semefo de la ciudad de Zamora para la práctica de la necropsia de ley.