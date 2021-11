Hasta esta redacción llegó la denuncia sobre un asalto violento ocurrido la noche de este 01 de noviembre en el Centro Histórico de Morelia.

Lo que sería un paseo en familia por las calles de la ciudad se convirtió en un hecho delictivo dado que sobre la plaza Melchor Ocampo, sujetos vestidos de policías golpearon a un padre de familia que transitaba acompañado de su esposa, madre e hijos.

Luego de que nos cerraran el paso quisimos caminar cuando mi esposo da la espalda uno de ellos que se le dejó ir, uno de ellos que portaba o disfrazaba una vestimenta de policía ayudo a golpear a mi esposo, después llegaron otros dos. Uno de ellos, el que vestía de policía me pateó la cabeza a consecuencia de eso me pegaron en el ojo izquierdo.

Se estima que en total fueron 4 hombres y una mujer quienes se enfrentaron a esta familia, al momento se desconoce la identidad y paradero de los asaltantes.

Los denunciantes afirman que los comerciantes, perteneciente al FNLS los ayudaron a defenderse, sin embargo, al acudir con los elementos policiales que se ubicaban sobre la Avenida Madero, no fueron auxiliados.

Me dijeron que, si no había muertos o heridos de gravedad no podían hacer nada, vieron que nos golpearon y solo los dejaron ir.