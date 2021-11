Este año diversos factores han influenciado para que las ventas no sean tan buenas, sobre todo para el sector comercial que esperaba recuperarse después de meses difíciles por la pandemina.

A decir de los propios comerciantes, la pandemia sigue afectando la economía y no ven un futuro alentador.

Pese a que esta temporada resulta históricamente una buena fecha para los comerciantes de los mercados de Morelia, algunos señalan que las ventas han estado por debajo del 50 por ciento.

Don José, comerciante, asegura que el hecho de que muchos sigan con clases virtuales dificulta la realización de altares y por ende sus productos, calaveritas de azúcar, no se han vendido como esperaba.

En 2019 nos fue bien, luego paso lo de la pandemia y prácticamente los muchachos no han regresado a los salones, eso nos perjudica porque no hay tantas actividades como antes, pero, aunque sea algo es bueno, lo importante es que no se pierdan las tradiciones.

Por su parte la señora Yadira mencionó que las obras de remodelación de la Avenida Lázaro Cárdenas han impactado en sus ventas, las cuales han caído hasta en un 60%, en comparación con otros años.

Muchos no vienen al mercado, como están trabajando y no hay paso para carros, no encuentran dónde estacionarse y no quieren venir hasta acá, este año ha estado malo, las obras nos están afectando.