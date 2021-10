La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de la Secretaría de Gobiernos y Asuntos Legislativos, que dirige José Luis Esquivel Zalpa, organizó el Conversatorio de Autoridades Locales “Fortaleciendo la administración pública en Michoacán”, con el objetivo de brindar capacitación a las autoridades locales de este instituto político.

Con la presencia de las y los Regidores, las y los Síndicos, de Carácuaro, Coeneo, Uruapan, Zacapu, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Morelia, Huandacaero, Turicato, Jacona, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Sixto Verduzco, Copándaro, Cotija, Tzitzio, Zitácuaro, Puruándiro, Penjamillo, Huetamo y Lázaro Cárdenas, se impartieron importantes ponencias relacionadas con la administración pública municipal.

Durante este evento, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Salvador Alejandro Pérez Contreras, expuso el tema Derecho Administrativo Municipal y Control interno, en donde habló de los sistemas nacional y estatal de combate a la corrupción así como las acciones que se podrían implementar para combatir de manera eficaz este fenómeno que tanto perjudica a la sociedad.

De igual forma, la Maestra Martha Margarita García Rodríguez y la Contadora Pública. Graciela Bermúdez Cruz, hablaron acerca del juicio de protección de los derechos políticos electorales, los derechos y obligaciones al interior de los Cabildos, pero también la importancia del presupuesto participativo, la rendición de cuentas y transparencia.

Asimismo, se contó con la participación de Eloí Vázquez López, ex diputado y ex regidor por el PRD, y coordinador nacional de la corriente Foro Nuevo Sol, quien exhortó a los asistentes a hacer uso de sus derechos pero también cumplir cabalmente con sus obligaciones, con la finalidad de no defraudar a quienes depositaron su confianza en ellos para ocupar un cargo de elección popular.

El Presidente Municipal de Huandacareo y coordinador de las y los alcaldes del PRD, Humberto González Villagómez, destacó que el PRD es un instituto político que gobierna con resultados.

“Cuando el PRD gobierna se nota, pero cuando no gobierna se nota aún más porque se dejan de hacer muchas cosas y es cuando la ciudadanía lo observa”, expresó.

En su intervención, el Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos, José Luis Esquivel Zalpa, hizo énfasis en que la capacitación y profesionalización es fundamental para que puedan ejercer de mejor forma el cargo que les fue conferido.

“Es importante que en los municipios se cuente con autoridades comprometidas con el cargo, y sobre todo sepan responder a la ciudadanía”, abundó Esquivel Zalpa.

Asistieron Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización interna de la DEE del PRD, Brissa Arroyo, Secretaria de Comunicación Política y Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, la Coordinadora Estatal de las y los síndicos, Elena Vega Uribe, y el Coordinador de las y los regidores Ulises Romero Hernández.