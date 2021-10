Con el propósito de fomentar una paternidad responsable y como un método de planificación familiar, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), lleva a cabo jornadas de vasectomía en los centros de salud.

Durante este año, en los centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria número 1 Morelia, se han realizado 123 intervenciones, la mayoría en el Centro de Salud Urbano “Dr. Juan Manuel González Urueña” (83).

El pasado viernes 22 de octubre, se llevó a cabo la jornada en el centro de salud de Zinapécuaro, donde se realizaron 15 procedimientos; también en los centros de salud de Tarímbaro, Charo, Maravatío, Huandacareo, Huaniqueo.

Los procedimientos se llevan a cabo los viernes, por lo que, los interesados en someterse a ellos podrán acercarse al más cercano a recibir orientación, valoración médica y programar su intervención.

La vasectomía es un método de planificación familiar, permanente que se realiza en 20 minutos y consiste en que el tubo que conecta el testículo a la uretra, llamado conducto deferente, se corta y se sella para evitar que los espermatozoides salgan.

Además, de que no se requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, se puede realizar trabajo físico después de 48 horas, no hay molestias posteriores a la cirugía, no afecta el comportamiento sexual del hombre y, lo más importante, no representa un riesgo para su salud.

Es importante destacar que deben verificar la presencia de espermatozoides tres meses después por análisis clínico, hasta entonces requieren usar métodos anticonceptivos.