La diputada del Distrito 11 de Morelia Andrea Villanueva, conminó a los senadores michoacanos a dejar de lado intereses políticos y ponderar el bienestar de miles de personas que son beneficiadas por el apoyo de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil.

Lo anterior, en la antesala de la discusión en el Senado, sobre el paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados para el Ejercicio 2022, el cual reduce incentivos para deducir impuestos en las donaciones que las personas físicas realizan a favor de las organizaciones civiles, las cuales casi en su totalidad, atienden, gestionan y brindan medicamentos y recursos para los sectores más vulnerables y olvidados por el actual Gobierno federal.

“Es irresponsable cerrar los ojos y no querer ver la realidad que impera en México. Tanto el Gobierno federal como sus diputados se niegan a reconocer que no pueden tener control sobre todo y que en ese afán, están atropellando las garantías y las posibilidades de que la sociedad civil organizada, brinde herramientas de apoyo para los sectores más vulnerables, especialmente para los que el Gobierno federal ha dejado en absoluta indefensión al desincentivar las donaciones y no contemplar recurso alguno para su atención”, lamentó Villanueva Cano.

No estamos hablando únicamente de que esta propuesta del Gobierno federal pone de rodillas a las asociaciones, sino que las condena a su desaparición, adelantó Andrea Villanueva, pues no se brindan alternativas o programas gubernamentales para la atención y ayuda de pacientes y familiares de personas con cáncer, con epilepsia, con diversos padecimientos físicos, mentales o con alguna discapacidad, indicó la legisladora.

Por lo expuesto, Andrea Villanueva hizo un llamado a la conciencia de los senadores michoacanos para que, en respuesta a la encomienda de la ciudadanía de velar por sus intereses, dejen de lado los intereses partidistas y se pongan del lado de todos los grupos sociales que serán afectados de avalar en el Senado de la República esta medida fiscal.