La directora mexicana Faride Schroeder presentará su cortometraje Hijas de brujas, protagonizado por Yalitza Aparicio y Dolores Heredia, en una función especial en el marco del 19° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). La función se realizará el 28 de octubre a las 21:45 junto con la función de Estanislao (2020), de Alejandro Guzmán.

Hijas de brujas es un cautivador cortometraje que explora lo sobrenatural, el misticismo de las leyendas mexicanas y la sabiduría de las curanderas desde una mirada femenina, en palabras de la directora. Faride cuenta la historia de Clara (Yalitza Aparicio), una mujer que reside en Estados Unidos y que regresa a México para presentarle a su familia a su hija recién nacida. Clara y su bebé tienen que participar en un antiguo ritual familiar en medio del bosque, aún en contra del prejuicio del esposo de Clara y de su propia aprehensión como madre primeriza.

Hijas de brujas (2021, dir. Faride Schroeder)

“Estoy de verdad muy feliz de poder representar a México, a las cineastas mexicanas, en una plataforma internacional de Disney, eso me parece una locura. Realmente me da orgullo haber hecho un cortometraje en nuestro propio idioma para una audiencia global y, sobre todo, haberlo realizado con talento mexicano. Me emociona mucho poder lanzar al universo de la cinematografía global una pieza que pretende aportar otra mirada. Es la primera vez que exploro una narrativa que conecta con los pueblos originarios de México desde la ficción y lo hago con honestidad. Esto es una ficción que está basada en una leyenda y es algo que hicimos con mucho cuidado y responsabilidad”, declaró Faride Schroeder en entrevista para el FICM.

El cortometraje es producido por Voces Imaginaria, casa productora de Mario Muñoz, quien ha colaborado también con directores como Alfonso Cuarón, Ernesto Contreras y Celso García; además el trabajo cuenta con el apoyo de 20th Digital Studio y de su plataforma HULU, quienes invitaron a la directora mexicana a participar en la serie de cortometrajes Bite Size Halloween.