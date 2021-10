Ante al anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que la próxima semana se pagarán las quincenas adeudadas a los docentes michoacanos de nómina estatal, el dirigente sindical de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gamaliel Guzmán Cruz, desconfió de lo dicho por el mandatario, al señalar que desde 2018 la Federación hizo promesas que no cumplió.

No hay certeza de que parte de la Federación, parece que ellos mismos ponen las trabas para que no se nos pague, sabemos que no hay recurso estatal, esto ya es un tema sólo de la Federación, (…) pero ya no le tenemos confianza al presidente, nos viene diciendo lo mismo desde hace años.