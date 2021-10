Ante la reapertura de las visitas familiares a los 11 centros penitenciarios estatales, se informa a los interesados en visitar a personas privadas de la libertad (ppl) que los aforos y lineamientos generales establecidos serán de acuerdo a las banderas de riesgo epidemiológico de cada municipio, y adicionalmente, las distintas penitenciarias establecerán protocolos de acuerdo a las condiciones de la población que albergan.

Los centros penitenciarios que se encuentran en municipios con bandera amarilla son el complejo penitenciario de “Mil Cumbres” en Morelia, así como los de Lázaro Cárdenas y Uruapan, donde solo se podrá tener una aforo del 50%, por lo que se recomienda no acudir más de una persona por ppl y obligatoriamente se requieren las papeletas de esquema de vacunación completo.

De manera temporal en los centros de Alto Impacto en Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan no se permite el ingreso de niños, pero en el centro de Alto Impacto se acepta prueba PCR negativa a Covid-19, como alternativa a las papeletas de vacunación.

En tanto, para el centro “David Franco Rodríguez” en Morelia, por ser el más poblado, se establecen varios lineamientos específicos, como la calendarización por módulos para la entrada de familiares y menores acompañados, con aforo reducido.

Los centros penitenciarios que están en municipios con Bandera Verde son los de Apatzingán, Zamora y Zitácuaro, tienen un aforo permitido del 75% y como requisito mínimo se requiere comprobante de la primera dosis de vacunación. En ninguno de estos centros se permite el ingreso de menores de edad.

Para el caso de Apatzingán y Zitácuaro, los visitantes deberán firmar una carta responsiva antes de tener el acceso a la visita, en ambos se acepta una prueba PCR Negativa a Covid-19 como alternativa a las papeletas de vacunación. En Zitácuaro, no se permite acceso tampoco a adultos con hipertensión y diabetes.

En tanto, los centros que se ubican en los municipios con Bandera Blanca son los de Maravatío, La Piedad, Tacámbaro y Sahuayo, y estos podrán recibir aforos hasta del 100% de visitantes, sin solicitar comprobantes de vacunación.

No obstante, en el caso de Maravatío no hay ingreso a menores de edad (temporalmente) y en La Piedad, los interesados pueden presentar una prueba PCR Negativa a Covid-19 en caso de no contar con las papeletas de vacunación.

En todos los centros penitenciarios los visitantes y personas privadas de la libertad deberán respetar las medidas de sana distancia y acatarán los siguientes protocolos sanitarios:

* Saneamiento al ingreso

* Uso obligatorio de cubrebocas, careta o goggles

* Toma temperatura y saturación de oxigeno

* Interrogatorio sobre síntomas y signos sugestivos