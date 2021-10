El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla detalló que había 424 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al servicio de Silvano Aureoles Conejo, su familia, funcionarios, ex gobernadores, ex funcionarios y empresarios bajo la función de escoltas, asistentes, choferes, entre otras tareas que se les asignaban.

En este sentido, Ramírez Bedolla contrastó que el estado de fuerza que conforma la policía estatal en Morelia es prácticamente la misma cantidad de agentes que custodiaban a funcionarios públicos.

Detalló que del total, 186 elementos estaban directamente encargados del resguardo de Silvano Aureoles Conejo y su familia, mientras que otros 25 cuidaban a alcaldes del interior del estado y otros 24 estaban asignados a diputados locales y federales.

Esta lista también la conforman ex gobernadores, ex funcionarios y funcionarios, además de empresarios y otros perfiles que de forma directa los escoltas fueron asignados por el propio ex gobernador Aureoles Conejo.

De esta lista se evitó dar mayor información para no poner en riesgo a las personas que están involucradas.

También enfatizó que el ex titular del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP), Juan Antonio Bernal Bustamante contaba con 32 escoltas a su servicio. Cabe destacar que también fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán al inicio del sexenio de Aureoles Conejo y encargado de firmar el contrato con la empresa B3 Fly Services por mil 200 millones de pesos.

El gobernador Ramírez Bedolla refirió que de los 424 escoltas, 76 ya se han incorporado a sus actividades regulares en la SSP, mientras que 248 elementos aún no se han presentado, por lo que de no hacerlo, reveló el mandatario, estarían siendo dados de baja, por lo que les llamó a regresar para analizar su situación, pues portan armas que son propiedad del Estado y estarían incurriendo en un delito.

Apuntó que ahora solo funcionarios que tengan responsabilidad de seguridad tendrán a su cargo elementos de seguridad para su protección y se ordenará mediante un reglamento interno.