La recuperación de la seguridad en Morelia, requiere la participación estrecha y coordinada de los 3 niveles de Gobierno así como de las y los morelianos, y unidos fortalecer las instituciones que se encontraban abandonadas y así recuperar la paz, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, durante la LXVI Asamblea General Ordinaria de COPARMEX Michoacán.

Mencionó que al hablar de economía, es ineludible hablar sobre seguridad ya que es un tema que trastoca los intereses de la ciudadanía; en este sentido, el alcalde hizo un diagnóstico de la situación que priva en el municipio, poniendo énfasis en las transiciones en las que se ha visto inmersa la Policía de Morelia.

Explicó que en el 2015, se recibió una corporación con 120 elementos y a partir de ahí se partió para incrementar a 840 la fuerza policiaca, comprar patrullas, uniformes y brindar capacitación constante a cada uno de los elementos para la implementación de un sistema de justicia cívica; recordó que en ese periodo, se consolidó una institución modelo a nivel nacional, que hoy en día es referente en otros estados, como Jalisco, y que incluso fue motivo para obtener un reconocimiento en el Foro de la Paz, en París.

Alfonso Martínez comentó que lamentablemente en los años recientes, la Policía de Morelia sufrió del abandono institucional, nos entregaron 80 policías menos, y eso no es lo grave, lo grave es que los policías dejaron de recibir denuncias y ya no son primeros respondientes; no recibieron capacitación y los 840 que dejamos, hay 780, de los cuales 100 son eran mandos y 200 desempeñaban funciones administrativas.