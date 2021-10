Continuando con el fortalecimiento de Morena en Michoacán, Mario Delgado Carrillo, presidente del CEN de Morena, tomó protesta a nivel nacional a los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación de cara a los nuevos retos que enfrentará el partido, como lo son: la no revocación de mandato, reorganización, afiliación y reafiliación.

De igual manera, en Michoacán, militantes del partido guinda se dieron cita en el municipio de Jiquilpan para rendir protesta como defensores de la Cuarta Transformación y regirse bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Giulianna Bugarini Torres, Delegada Nacional con funciones de dirigente para Michoacán, destacó que la unidad es de suma importancia para el fortalecimiento del movimiento, puesto que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación, por lo que felicitó a los integrantes de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, por continuar con la ruta que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa del pueblo mexicano.

Asimismo, el gobernador de Michoacán y fundador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, trazó el rumbo del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador al reafiliarse para continuar con el fortalecimiento del partido y el bienestar de Michoacán.