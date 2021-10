El edil de Morelia Alfonso Martínez Alcázar aseguró que la situación financiera por la que atraviesa la administración municipal no es buena, dijo que posiblemente el Ayuntamiento en breve no tendrá liquidez financiera para pagar la deuda que le heredaron.

Explicó que a su llegada encontró una deuda superior a los 500 millones de pesos, poco más de 200 millones de pesos por conceptos de laudos y 387 millones de pesos, por concepto de diversos pagos a empresas que prestaron múltiples servicios y que, hasta ahora, no se ha cubierto.

Por procesos jurídicos que se perdieron en contra de ex trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, así como deudas con empresas que prestaron servicios y no se les pagó, es que debemos 200 millones de pesos, la administración anterior no defendió bien al Ayuntamiento.