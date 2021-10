Contrarreforma eléctrica y narrativa

En los cursos y talleres que ofrezco de neuromarketing político, les comparto a los participantes un modelo de neurocomunicación, para conectar de manera más sencilla con el cerebro de las personas.

Este modelo consta de seis claves y una de ellas es: hablarle al cerebro usando contrastes.

Blanco y negro; frío y calor; día y noche; duro y blando; bueno y malo, etc.

¿Por qué sucede esto? La respuesta es, porque el cerebro gasta demasiada energía en pensar y entre menos trabaje para realizar juicios, será más fácil que tome decisiones.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trata de impulsar su contrarreforma eléctrica y utiliza una estrategia de contrastes, destrozando a los priístas y a este Partido, por su indefinición pública de narrativa genérica.

López Obrador les dice: “es una oportunidad histórica para que el PRI defina si se mantiene en la política privatizadora que impulsó Carlos Salinas de Gortari o defiende los bienes de la Nación como lo hicieron los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos”.

En resumen, ¿qué les está diciendo?

Defínanse ya, en Liberales (4T) o en Conservadores (Mafia del Poder).

Defínanse ya, en Neoliberales (Salinistas) o en Nacionalistas (Cárdenas y López Mateos).

Así de simple; ahí está el contraste de López Obrador, y eso atrapa el cerebro de millones de mexicanos, porque su mente procesa de manera muy simple la narrativa de dos polos.

¿Y saben algo? en realidad, esta contrarreforma sí se trata de esos dos polos: la época neoliberal en México de Miguel de la Madrid (1982-1988) y hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018), y la época nacionalista vivida en buena parte del Siglo XX.

Que López Obrador sea un conservador, populista y nacionalista no es ningún secreto, pero su virtud está en ser fiel a su “ideología” y a su narrativa.

Que los priístas no terminan de construir una narrativa genérica de peso, tampoco es un secreto, y la clave está ahí. López Obrador los vence con mucha simpleza, porque no definen qué contarle a la gente; no tienen una narrativa general que permita hacerse de seguidores fieles y embajadores de su marca política. Desde luego, López Obrador sí lo hace y los hace ver mal.

Desde una óptica de ideologías nacionalista o neoliberal y para el tema de la contrarreforma eléctrica, los priístas deberían definirse. El tema, es que no lo hacen, porque están todos revueltos. Hay “viejos” con ideas neoliberales, y “jóvenes” con ideas nacionalistas, y lo que es peor, por ser tan pragmáticos, prefieren no tomar una ideología y una narrativa para no “perder la posición” que tienen ganada.

Desde luego, López Obrador ya les ganó una partida más, y la explicación del porqué es esta:

AMLO no solo le gana al PRI, en realidad, les gana a todos los partidos, porque su narrativa conservadores Vs liberales, continúa avanzando en la mente de los mexicanos. Gana a los priístas, porque los divide y los hace esconderse, lo cual, los hace ver aún peor. Si su contrarreforma no pasa en el Poder Legislativo, su narrativa triunfa, porque el podrá decir: “se los dije, los conservadores y neoliberales salinistas, quieren frenar la transformación” y eso, para sus fieles seguidores, es lo que alimenta más y más su fanatismo, porque en la mente “les parece congruente”. Si su contrarreforma pasa, su narrativa triunfa, porque entonces sí podrá decir que los neoliberales de la Mafia del Poder están hundidos y sin posibilidades de resurgir, y como los verdaderos neoliberales no se manifiestan, el triunfo obradorista es inminente.

Este tema de la contrarreforma eléctrica, además de implicar a la modernidad, energías limpias, el futuro del medio ambiente, etc., implica saber definir qué narrativa contar y para qué tipo de audiencia.

El problema de los priístas y de los otros partidos, es que no logran descifrar y responder a estas dos preguntas. Cuando lo hagan y construyan encuadres, entonces, podrán avanzar venciendo de manera paralela a López Obrador.

* El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

