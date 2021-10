Es urgente que se paguen los pendientes a los maestros michoacanos, el gobernador cuenta con los recursos depositados por la Federación, tal como él lo dijo, señaló Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

El legislador albiazul reconoció la necesidad de saldar los adeudos que se tienen con el magisterio michoacano, toda vez que existe el recurso en las cuentas del estado, al recordar una declaración emitida por Ramírez Bedolla durante una rueda de prensa el 23 de septiembre.

Oscar Escobar enfatizó que en aquella rueda de prensa el ahora mandatario estatal declaró que la Federación deposita de manera puntual lo que corresponde al pago de la nómina magisterial.

“En aquella ocasión Alfredo Ramírez cuestionó la falta de pago a los maestros cuando ‘el gobierno federal ha estado depositando puntualmente los recursos para el magisterio, tanto es así que actualmente el Gobierno del Estado podría pagar una quincena de agosto porque tiene 324 millones de pesos y pudiera pagarla, pero no la ha pagado. Se tienen los recursos pero no los pagan’; eso dijo en aquel momento. Ahora la pregunta es ¿porqué en su gobierno no se ha liberado ese recurso?”, recalcó el diputado panista.

Apuntó que de contar con el recurso y no dar trámite a este pendiente podría significar que el sector educativo no es prioridad para el titular del Ejecutivo estatal o incluso de la Federación.

“La falta de pago nos hace pensar que tal vez no se tiene ese recurso, ¿será que la Federación decidió darle la espalda a los michoacanos y su nuevo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla? Esperamos que la visita de Andrés Manuel López Obrador a la entidad traiga consigo buenas noticias para todos los trabajadores a los que se les adeuda”.

Oscar Escobar subrayó la importancia de culminar con esos pendientes con mayor urgencia porque se propone el regreso a clases para todas y todos los estudiantes el 11 de octubre y nivel básico para el 18 del mismo mes, en medio de una pandemia y con adeudos a sus salarios, eso dificulta la situación en la que estarán en próximos días.