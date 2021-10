“La llegada del régimen de la Cuarta Transformación al frente del país, ha dado la certeza a las mexicanas y los mexicanos de que se están terminando con los privilegios y las trampas fiscales de los contribuyentes más acaudalados, independientemente de su signo ideológico o político”, señaló en un comunicado el coordinador morenista en la Cámara de Diputados local, Fidel Calderón Torreblanca, quien dijo que la diferencia que ha construido el gobierno del presidente López Obrador, consiste en el trato a los actos de ilegalidad.

“Antes se toleraba la evasión fiscal y se decía que ‘el que no tranza no avanza’; hoy se sabe que quien no paga impuestos, se llame como se llame, tendrá una consecuencia jurídica. Quien debe impuestos, los tendrá que pagar”, abundó Calderón Torreblanca al recordar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ha anunciado investigaciones por el tema de los llamados “Pandora Papers”.

“Estoy seguro de que nuestro gobierno no se detendrá. En nuestro país se está restaurando la equidad recaudatoria progresiva. Están empezando a pagar quienes más tienen, esto es lo equitativo y lo justo”, remarcó el coordinador morenista en el Congreso del Estado quien dijo que la evasión fiscal es un acto que corrompe las instituciones de México y que existe el compromiso de atacarla de raíz por parte del gobierno del presidente López Obrador.