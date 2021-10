La Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM) se posicionó en contra de la negociación a través de chantajes y presiones por parte de los sindicatos educativos para la imposición de perfiles afines a los líderes sindicales en las direcciones de instituciones de educación media superior y superior, esto luego que diversas expresiones sindicales tomaron oficinas administrativas de diversas escuelas en rechazo a los perfiles electos por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

La secretaria general del ATEM, Osiris Heras Gómez, comentó el caso de la nueva directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) el sindicato docente se opuso a la designación del perfil y decidieron tomar las oficinas directivas para que no pudiera tomar protesta; mismo caso que ocurrió en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM).

Es de precisar que desde hace más de 15 días, integrantes del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESEMSS) mantienen una toma en las direcciones de las 16 instituciones que conforman el Frente ante el adeudo de quincenas y prestaciones que ascienden a los mil 222 millones de pesos.

Sin embargo, para los representantes del ATEM, la falta del pago de prestaciones no debería ser una condicionante ni una bandera para intentar negociar los cargos que solo le confieren al jefe del ejecutivo estatal.

No es justo que los liderazgos quieran negociar ante la falta de pago, no las direcciones ni las jefaturas, no es justo tomar instituciones para que no tomen protesta, no se debe hacer chantaje, es muy respetable su postura, pero no pueden prometer y negociar algo que no les corresponde.