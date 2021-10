A días del inicio de la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) exigió al mandatario una completa coordinación con dicho sector productivo para reactivar la economía en la entidad.

El presidente del CCEEM, Raymundo López Olvera, comentó que las principales peticiones para el nuevo gobernador son generar las condiciones para la creación de empleos, mejora en la infraestructura carretera, la industrialización de la agoindustria, apoyos económicos para la generación y mantenimiento de empresas, así como apoyos a madres trabajadoras.

Aseguró que el impulso al puerto de Lázaro Cárdenas a través de la creación de una zona franca es indispensable para el fortalecimiento de Michoacán como un estado atractivo para la inversión, además de que consideró que Ramírez Bedolla, al estar inmiscuido en temas de desarrollo económico, conoce el potencial del municipio portuario.

En el ámbito de seguridad, el cual señaló es fundamental para mantener el tema económico caminando, se comprometió con la agremiados a la Cámara a cuestionar de manera puntual las nueva estrategias de seguridad a aplicarse en la entidad.

López Olvera manifestó que el nombramiento de un coronel de la Guardia Nacional como encargado de la seguridad en Michoacán sentará un precedente en materia de coordinación con la Federación, el cual traerá diversos beneficios para la entidad como una nueva visión desde el exterior para la inversión.

La seguridad pública es un factor determinante, siempre hemos pedido un estado de derecho, sin seguridad ni estado de derecho nosotros no podríamos desarrollar el tema económico (…) pero también hay que decir que el tema de seguridad no es apremiante en toda la entidad, hay zonas marginadas en donde no hay inseguridad y aún así no hay recurso.