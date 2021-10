Tras una negociación entre líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) con el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Torres Piña se levanta el plantón a las afueras del Palacio de Gobierno.

El grupo encabezado por Gamaliel Guzmán Cruz comenzó con la remoción de las casas de campaña y mampostería de la avenida principal de Morelia.

El titular de la Secretaría de Gobierno, expresó que se comenzaría a trabajar en el pago de quincenas pendientes a partir del 15 de octubre.

Nosotros hemos establecido que nos estaríamos proponiendo hasta el día 15 de octubre, no porque no quiera ser antes sino porque hay que hacer cambio de firmas, aperturas de cuentas, todo el procedimiento administrativo, se ocupa recurso adicional eso lleva un convenio distinto para poder cubrir los adeudos que se tienen y también, si hubiera el recurso antes, no nos vamos a esperar al 15, pero si nos estamos dando un plazo aproximadamente.