A un mes de que iniciara la administración municipal, el edil de Morelia Alfonso Martínez señaló que comienzan a ser visibles los primeros trabajos de su gestión.

Dijo que, pese a las complicaciones de recursos, el tema del hackeo, sin información de las cuentas públicas y deudas a proveedores, la administración que encabeza ha arrancado haciendo su mejor esfuerzo por cambiar la ciudad.

Ya se notan los cambios en la ciudad, ya se ven las brigadas de bacheo, las jornadas de limpieza y todas las acciones que poco a poco vamos implementando para hacer que Morelia vuelva a brillar.

Explicó que están haciendo uso de los recursos necesarios para darle mantenimiento a la ciudad.

Esto luego de que el ex edil Humberto Arróniz señalara que habían dejado material listo para las jornadas de bacheo, por o que no sería necesario comprar más, sin embargo, Martínez Alcázar no especificó si el material que están aplicando es del que adquirieron en la administración morenista, o compararon más.