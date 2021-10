Una nueva generación de servidoras y servidores públicos, jóvenes, de capacidad demostrada y honestos, así calificó el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez al gabinete del Gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla.

Mañana inicia una nueva forma de gobernar de la mano del pueblo, porque con el todo y sin el pueblo nada.

El legislador confió en la capacidad de las y los nuevos servidores públicos para traer a Michoacán la seguridad, la gobernabilidad, el bienestar y sacar del abandono en que lo dejaron en el gobierno del PRD.

La transformación de Michoacán nos requiere a todas y todos, tenemos un buen líder que formó un buen equipo, pero debemos caminar en unidad, una nueva era se escribirá para nuestro Estado.

Barragán Vélez, dijo que el nuevo gobierno tiene un claro compromiso con la cuarta transformación y sus ideales por lo que no pueden fallarle al pueblo, no mentir, no robar y no traicionar, aseguró deben ser los preceptos de su quehacer diario como funcionariado público.