Ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante la cual se validó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, a pesar de que los magistrados reconocieron la intromisión del crimen organizado en las votaciones, el titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Armando Hurtado Arevalo, consideró que la certeza de que grupos delictivos interfirieron en las elecciones es un tema que no se debe subestimar.

El funcionario estatal reconoció que en los municipios de Nuevo Urecho, La Huacana, Gabriel Zamora y Múgica los resultados de las elecciones a gobernador fueron anulados por la intromisión de grupos delictivos, sin embargo, resaltó que ello no fue suficiente para que los magistrados federales echarán abajo las votaciones.

Me parece que es una alerta no menor, no se debe de subestimar lo que resulta del propio resolutivo, porque la libertad es el valor más importante en un proyecto democrático, es una situación que no debe subestimarse, todas las instituciones debeos revisar el asunto , al igual que los partidos políticos, no es un tema menor, es un tema que amerita una revisión profunda, no se puede subestimar nada.