La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratifica la voluntad del pueblo, cansado de un gobierno corrupto y que lo traicionó, aseguró el diputado Juan Carlos Barragán Vélez.

El legislador del partido Morena, calificó Alfredo Ramírez Bedolla como un hombre que ama Michoacán y trabajará por sacar del abandono al Estado

“Con Alfredo, estoy seguro iniciaremos en octubre un gobierno inteligente, empático y equitativo que siga los preceptos del actual gobierno de México de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo michoacano”, afirmó.

En ese sentido aseguró que, la ratificación también es un compromiso de aterrizar los preceptos de la cuarta transformación.

“No tenemos otra alternativa: con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”, finalizó.