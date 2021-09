Las diputadas integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la LXXV Legislatura solicitaron a Morena no permitir la permanencencia de Fidel Calderón Torreblanca como propuesta para presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por actos de violencia de género.

Las legisladoras no podemos permitir y ser cómplices de la violencia en contra de la mujer. No podemos callarnos y dejar que estos actos de violencia se comentan en contra de cualquier mujer en el estado o país. En esta ocasión fue desde el Palacio Legislativo, por parte de un diputado, pero si permitimos que estás actitudes se normalicen seremos parte del problema y no de la solución.