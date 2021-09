Hasta no lograr institucionalizar a Morena, Raúl Morón Orozco no dejará la Presidencia del partido en Michoacán, así lo dio a conocer el ex edil de Morelia.

El profesor explicó que una vez que Bedolla asuma el cargo de Gobernador, vendrá un tiempo de organización al interior del partido dado que se prevén modificaciones de las bases, equipos y actores políticos.

En unidad debemos enfrentar el reto de que Morena gobierne la entidad, sabemos que es una tarea difícil, pero en unidad estoy segura de que lo vamos a lograr.

Mencionó que su tarea es dejar institucionalizado el partido, por lo que hasta no lograrlo no se hará a un lado de la vida política de Morena en Michoacán.

Asimismo, dijo que la ruta del partido planea la afiliación de ciudadanos al partido en los próximos días, con la intención de fortalecer al movimiento en el futuro, situación que habrá de abonar a que en próximos procesos electorales Morena continúe en la preferencia de mexicanos.