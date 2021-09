Carlos Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales del estado de Michoacán A.C. (AIEMAC) expuso que es evidente que el conflicto entre el magisterio y las autoridades estatales y federales ya escaló a un tema político, lo cual resulta fatal para la imagen de la entidad en otros estados y el extranjero.

Han pasado 52 días han pasado desde que la Fracción Poder de Base de la CNTE bloqueara las vías del tren en Uruapan, ahora se han sumado bloqueos en Nueva Italia, Pátzcuaro y Morelia, situación que resulta alarmante para el sector industrial de Michoacán.

Aseguró que este conflicto era doloroso desde muchos ejes; uno, como michoacanos, el ver que no se puede cubrir la responsabilidad de nóminas de quien sea y otro que estas acciones provengan de maestros quienes dan educación a los niños, “ellos son quienes deberían de ser uno de los pilares más fuertes del estado.

Las demandas de los profesores pueden ser legítimas, sus vías de protesta no dejan de ser ilegales, no estaremos de acuerdo nunca que la vía de solución de esto, lleve por esos caminos que no están apegados a la legalidad y al estado de derecho.