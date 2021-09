Un año pasó ya, pero en realidad no ha pasado nada. El 21 de septiembre de 2020, Jessica González Villaseñor salió de su casa ubicada al norte de la ciudad de Morelia, al ras de las 17 horas, sin saber que esa sería la última ocasión que vería a su familia, la joven fue violada, golpeada y asesinada; y su supuesto feminicida continúa sin recibir una pena por el crimen.

Jessica era una joven profesora de 21 años, próxima a ocupar una plaza docente en el vecino estado de Guanajuato, esto tras culminar de manera exitosa sus estudios de educadora, sin embargo, más de 30 golpes acabaron con su vida.

“Jessi” como era conocida por amigos y familiares aseguró a su madre que saldría a tomar un café con su amiga Renata, pero en realidad salió de paseo con un joven menor que ella de nombre Diego, quien la llevó a su domicilio ubicado al sur de a ciudad en el fraccionamiento Montaña Monarca en la zona residencial de Altozano.

La profesora fue víctima de una golpiza propiciada supuestamente por el joven de 18 años, quien laceró cabeza, cuello, senos, caderas, abdomen, muslos internos, vagina y el rostro de Jessica en al menos 31 ocasiones diferentes; peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) consideraron el acto como un trato cruel mediante el cual se buscaba quebrantar a la afectada.

Tras cuatro días de búsqueda para dar con el paradero de Jessica González, el 25 de septiembre de 2020, la FGE informó que el cuerpo de la joven fue encontrado a 500 metros de distancia de la cerca perimetral del fraccionamiento Monarca, desnudo de la cadera para abajo, únicamente lo tapaba un sostén negro, un suéter café y un reloj manecillas.

El presunto culpable, Diego Urik “N” fue capturado cinco días después, el 30 de septiembre, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco en un centro vacacional denominado “Barra de Navidad”, tras su aprehensión fue llevado ante el juez de control que ordenó su detención para comparecer por el asesinato de la joven maestra.

Con el hallazgo del cuerpo de Jessica y la detención de Diego, la familia González Villaseñor culminó la búsqueda de su hija desaparecida, pero comenzó un nuevo proceso que, acompañado de la rabia y la tristeza, parece no tener fin.

En entrevista con PCM Noticias, Cristo Adán González Villaseñor, hermano de Jessica relató las dificultades a las que se han enfrentado la familia desde el primer día de su desaparición hasta el día de hoy, un año después de la muerte de su hermana sin justicia, un homicidio más en la total impunidad.

Desde un inicio nos pudimos dar cuenta de como las autoridades no están capacitadas para hacer su trabajo, desde el primer día que mi hermana no aparecía nosotros ya dormíamos en la Fiscalía en la espera de alguna noticia de Jessi y aunque simulaban que trabajaban no hicieron nada hasta que el caso se volvió público.