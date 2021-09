A escasos días de que se resuelva el “juicio madre” en el máximo órgano electoral, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, aseguró que es una posibilidad real la nulidad de la elección de gobernador en Michoacán.

Manríquez contextualizó que el Equipo por Michoacán, representado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), solicitaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la anulación de la elección de gobernador en la entidad por diversas irregularidades y violaciones a las Leyes previo y durante la jornada comicial.

El dirigente partidista aseguró que el juicio de inconformidad central, denominado “recurso o juicio madre” que está por resolverse es sólido , por ello, -dijo-, “confiamos en que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será favorable para el Equipo por Michoacán”.

Víctor Manríquez recordó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha enarbolado la defensa de la voluntad ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones.

En el PRD cuidamos las instituciones, la libertad y voluntad ciudadana, y no podemos permitir que los grupos fácticos se instauren en la entidad.

A nivel nacional, los partidos de la coalición Va por México y Equipo por Michoacán PRI, PAN y PRD, fijaron un posicionamiento al respecto en el que señalan: “El triunfo que se adjudicó Morena es ilegal y si se deja pasar constituirá un precedente sumamente peligroso para que sean los grupos criminales los que definan quiénes serán los gobernantes y representantes populares”.

Las instituciones del Estado mexicano, el TEPJF en particular, tienen en sus manos la responsabilidad histórica de no permitir que el crimen organizado decida quién gana o no una elección y, por lo tanto, decida quién nos gobierna, citan el PRI, PAN y PRD.