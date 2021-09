Ante el inicio de las clases presenciales para los 989 mil alumnos de educación básica (primaria y secundaria), el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseveró que el 60 por ciento de estudiantes y docentes regresaron a las aulas, pese a que los 28 mil profesores de nómina estatal continúan en paro laborales debido a la falta de pago.

En entrevista, afirmó que sólo el 40 por ciento de la base docente continúa en la negativa de regresar a los salones ante la falta de pago de las quincenas 15, 16 y 17, debido al adeudo a los profesores michoacanos por mil millones 211 mil pesos, acorde a datos de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Al respecto de la falta de pago al magisterio michoacano, Silvano Aureoles resaltó que el recurso presuntamente gestionado por el gobernador entrante, Alfredo Ramírez Bedolla, el cual asciende a los tres mil 822 millones de pesos, no ha llegado a las arcas estatales.

No más anunciaron que ya estaban pero no han llegado, (…) el anuncio muy espectacular de Ramirez Bedolla de que ya había conseguido dinero es falso no ha llegado ni un peso de lo que supuestamente ellos habían gestionado.

Sin embargo, los 28 mil profesores agremiados a la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que no iniciarían el ciclo escolar 2021 – 2022 hasta no recibir el pago de las nóminas devengadas, por lo que señalaron que los 12 mil planteles de educación básica seguirán vacíos hasta no registrar el pago.

Por otro lado, en distintos planteles educativos del interior del estado, en municipios como Morelia, Cherán y Angaguan, si hubo regreso a las aulas en nivel secundaria tanto en sector público como privado, sin que, hasta el momento se tenga una estimación exacta de cuantos planteles educativos aperturaron los salones.