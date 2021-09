“En total la federación ha enviado al Gobierno del Estado en las últimas tres quincenas $364 millones de pesos que deberían irse entregando a los maestros michoacanos para disminuir la deuda que a la fecha se tiene con ellos”, aseguró el gobernador electo de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

Aseguró que se mantienen a la espera de que lleguen los recursos extraordinarios que hace unas semanas se prometieron, sin embargo, con los recursos que hay ya deberían ir adelantando.

El recurso ya está, no entendemos porque no han comenzado a pagar al menos una quincena de las tres que les deben, este recurso no debería destinarse a la licuadora financiera, vamos a observar que este dinero se entregue a los maestros.