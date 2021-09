La Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) fracción Poder de Base estableció un bloqueo en las vías del tren en Morelia.

Los maestros de nómina estatal bloquearon la zona conocida como Tres Puentes y a decir del líder de esa fracción se trata de un bloqueo indefinido.

Benjamín Hernández, Secretario General de la CNTE, Fracción Poder de Base expuso que se trata de una acción de protesta ante la falta de pago de las quincenas adeudadas a los docentes estatales se decidió continuar con las protestas a la par de exigir la mesa de diálogo con el gobierno.

Nos condicionaron las mesas de trabajo con la federación, ex evidente que no las aceptamos condicionantes porque ya nos han engañado ya liberamos una vez las vías y no cumplieron con lo que prometieron, por tanto, esta vez en cuanto nos paguen retiraremos nuestra manifestación.