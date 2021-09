A partir de este lunes 20 de septiembre, los módulos de cobro externos de Tesorería, volverán a brindar servicios después que estuvieran cerrados debido al hackeo informático.

Se trata de las cajas de la Tesorería Morelia ubicadas en la calle Circuito Mintzita No. 470, Fracc. Manantiales; “Plaza Nueva España” en Av. Lázaro Cárdenas No. 2998, Col. Chapultepec Oriente (junto a Relaciones Exteriores);

“Mercado Vasco de Quiroga” en Obrajeros de Nurio No.17, esquina Madrigal de las Altas Torres, Col. Vasco de Quiroga; Palacio Municipal en Allende No. 403, Centro Histórico; Panteón Municipal en Av. La Paz S/N, Col. Morelos (también estará abierto fines de semana); “Plaza Escala La Huerta” en Calzada La Huerta S/N (en la zona Outlet Local 113, frente a Chiapas Organic Coffee y junto a Telcel).

También estarán en funciones los módulos de Protección Civil en Av. Leandro Valle No. 50, esquina Periférico Paseo de la República., Col. Nicolaitas Ilustres (Frente al Estadio Morelos); Rastro Municipal en Calzada La Huerta No. 2012, Col. Cosmos (Acceso limitado); Tránsito Municipal en Eduardo Ruiz No. 135, Centro Histórico (Antigua Central Camionera) (Abierto de 9:00 a 15:00 horas)

También se habilitarán cajas con horario de 8:30 a 15:00 horas en las tenencias de Capula; Teremendo de los Reyes ambas en domicilio conocido; y Tiripetío en la Jefatura de Tenencia.

Los pagos que se podrán realizar son predial, ISAI, Dap, baldíos, órdenes de entero, licencias de funcionamiento con su respectivo folio actualizado; únicamente no se podrán tramitar constancias de no adeudo.