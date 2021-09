Tras cumplirse tres quincenas sin recibir el pago de nómina, diversos maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII tomaron las oficinas de renta en Morelia y algunas presidencias municipales al interior del estado.

Dado que hace unos días trascendió la existencia de un recurso extraordinario de parte de la federación para pagarle a los 28 mil maestros de nómina estatal a quienes se les adeuda, hay expectativas y esperanzas de que el próximo martes se les pague.

Eduardo Primero Hernández, Secretario de Organización del sector 1 de la región Morelia dijo que hay cierta confianza en que se pague el martes, aunque las declaraciones tanto del gobernados Silvano Aureoles, como del gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla y de la propia federación los mantiene con incertidumbre de si se dará o no el pago.

Al principio la pelea era entre la federación y el estado, unos decían una cosa y otros otra, ahora también se suma el gobernador electo, nosotros no vamos a caer en dimes y diretes, nosotros lo que queremos es que nos paguen y hasta que eso no pase no vamos a dejar de ejercer acciones de presión.