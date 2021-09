En Morelia no fue aprobada por las autoridades municipales la ley seca que se supuestamente habría de aplicarse este 15 y 16 de septiembre.

Fue el propio edil Alfonso Martínez Alcázar quien hasta hace unas horas señaló que la Secretaría del ayuntamiento emitirá información concreta después de los acuerdos que tomó el Comité Municipal de Salud, donde se informó la disminución del riesgo de contagio de COVID-19.

“Luego del Comité Municipal de Salud hubo diversos acuerdos que entrarán en vigencia a partir del 16, la idea es que hoy no se desborde la euforia en las fiestas patrias y no se disparen los contagios en la ciudad”, expuso, sin embargo, la ley seca no fue aprobada y se permitirá la venta e ingesta de alcohol en estas fechas siempre y cuando se sigan los protocolos sanitarios.

Cabe señalar que aún se analiza si se permitirá que los comerciantes ambulantes se instalen en calles del Centro Histórico en estas fechas patrias.