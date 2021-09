Una vigilante privada fue asesinada a balazos en la caseta del Recinto Ferial que se ubica en el municipio de Charo, donde también se reportó que un compañero de la misma resultó lesionado y tuvo que ser hospitalizado.

De acuerdo con datos obtenidos por este medio, se reportó al personal de la Policía Michoacán que había una persona sin signos vitales que se encontraban en las taquillas de las instalaciones de la Expo Feria Michoacán.

Al llegar al sitio, los uniformados vieron que en la caseta de vigilancia que se encuentra a un costado de las taquillas estaba una mujer tirada en el piso sin vida y que traía entre sus ropas una camisa con la leyenda Grupo Rino y tenía a simpe vista tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el lado izquierdo del pecho.

Asimismo se encontraron 6 castillos percutidos, de los que no se podía apreciar el calibre a simple vista, situación que se reportó al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que acudiera a realizar las investigaciones pertinentes.

Durante las primeras pesquisas acudió un representante de la empresa de seguridad privada Rino que señaló que el trabajador que resultó lesionado el habló y le dijo que los atacaron a balazos, por lo que decidió llamar al servicio de emergencias, lo que generó la movilización de los cuerpos de rescate y policías.

Socorristas del Centro Regulador de Urgencias Médicas confirmaron el deceso de la mujer que fue identificada como Erica Gabriela C A, en tanto que el lesionado fue atendido en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el brazo de lado izquierdo, así como un rozón en la cabeza de lado izquierdo.

El varón herido fue identificado como Víctor Manuel C, quien refirió a las autoridades que no se pudo dar cuenta del ataque ni sabe cuáles fueron los motivos del mismo, dado que en el sitio no hay objetos de valor.