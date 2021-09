A unas horas de que concluya su período la actual legislatura del Congreso del Estado, la diputada local morenista Cristina Portillo Ayala, destacó la aportación de Michoacán al proceso de transformación del país a través de las reformas constitucionales de la cuarta transformación. “La conformación de la guardia nacional, que hoy es una de las instituciones que mayor confianza genera entre la ciudadanía; la cancelación de la reforma educativa y la elevación a rango constitucional a los programas del bienestar; fueron reformas que contaron con el respaldo de nuestro congreso”, señaló Portillo Ayala.

“Un motivo especial de orgullo es que nos opusimos a los excesos del actual gobierno estatal y como legisladora, defendí los principios de nuestro movimiento en la cámara: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, remarcó Portillo Ayala quien dijo tener la frente en alto al haber presentado una oposición responsable y de principios ante posturas que atentaban contra el bienestar de las michoacanas y los michoacanos.

“El haber ido en contra del inmoral incremento en la deuda pública qué propuso el actual gobierno, haber votado en contra de la creación de nuevos 7 impuestos tal como lo proponía la actual administración y mantener hoy la lucha por la defensa del patrimonio de las michoacanas y los michoacanos; son batallas que estamos dando por nuestros principios y en las que seguiremos desde cualquier trinchera”, señaló Portillo Ayala.

Finalmente, Portillo Ayala reconoció que fue arduo pero gratificante el trabajo parlamentario en la actual legislatura local. “Personalmente, me siento agradecida con las michoacanas y los michoacanos que votaron por mí, con mis compañeros de partido que me permitieron ser su coordinadora y con mis amigas y amigos diputados que representé en la JUCOPO. Fueron tres años de aprendizajes en los que siempre me guió el servicio a los más pobres. El poder, bien lo dice el presidente, se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, concluyó.