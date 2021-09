Han pasado más de dos años desde que los dueños y encargados del Hotel Virrey de Mendoza despidieran de manera injustificada a empleados a quienes les exigían sus propinas.

Empleados del hotel expusieron un audio en el que se evidencía los maltratos de los que eran víctimas los empleados del hotel de la ciudad.

En el audio el encargado del hotel, les exige a los empleados le entreguen las propinas que reciben, a tiempo que los amenaza con demandarlos por incumplir esta orden.

Me están robando, los voy a demandar por no pagar impuestos, están idiotas por eso no lo entienden.