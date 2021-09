974 trabajadores de la empresa Mr. Brillo, quiénes trabajan en diversos hospitales del estado han denunciado que durante meses, incluso años han tolerado prepotencia de parte de los supervisores de la empresa, afirman que se les limitan sus periodos vacacionales, no les dan prestaciones, no cuentan con contratos formales y no tienen seguros médicos.

Pertenecientes al área de intendencia, los trabajadores aseguran que siquiera se les entrega material adecuado para cumplir con sus labores.

Algunos han sido despedidos de manera injustificada, en general no cuentan no con equipo para realizar nuestras tareas, en general estamos en condiciones laborales deplorables.

Aseguraron que son ellos quienes mantienen a flote los hospitales y que lo menos que piden es que les den guantes y equipo para limpiar zonas covid, “queremos que nos den detergente de calidad para limpiar y no material rebajado, que si nos enfermamos nos permitan faltar, en cambio nos despiden si lo pedimos, nos humillan siempre”.

Es el Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud, Similares y Conexos de la República Mexicana (SDTSSyCRM) “Gral. Lázaro Cárdenas” quien ha brindado protección y acompañamiento jurídico a este sector.

Guadalupe Pichardo Escobedo, Secretaria General del Sindicato señaló que emprenderán acciones legales contra la empresa que ejerce estos malos tratos contra los trabajadores, los dueños y los supervisores así como contra la Secretaría de Salud de Michoacán por no conocer la condiciones de quienes trabajan en los hospitales del estado.