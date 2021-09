En redes sociales se viralizó el video del “baile” de una lechuza, mientras un grupo de personas intentan ahuyentarla con cánticos religiosos de una iglesia.

En la plataforma de TikTok se difundió el video que muestra a un grupo de personas en una iglesia que intentan ahuyentar a una lechuza, un animal asociado a malos augurios, según creencias populares de algunas regiones del mundo.

Pero la lechuza en lugar de irse, interpreta un peculiar “baile” en una de las vigas de la iglesia, lo que provocó reacciones de risa entre los usuarios de TikTok.

Según las creencias populares, una lechuza es símbolo de mal augurio para las personas que la vean, incluso se asegura que son brujas, situación de la que han alertado organizaciones en defensa de los animales.

Hasta el momento se desconoce el lugar donde se captó a la lechuza sin embargo, destacaron el baile que hizo en respuesta a los cánticos del grupo de personas que intentaron sacarla de la iglesia.

En el video se observa que cuando el grupo inicia con el cántico religioso, la lechuza parece bailar al ritmo de la letra: “Estamos de fiesta Jesús…”.

En el TikTok, el usuario aseguró que la lechuza en lugar de irse de la iglesia se puso a bailar: “Bien mona ella. Ya no hay respeto”.

En los comentarios del video, usuarios aprovecharon este “baile” de la lechuza para recordar que es un animal y no un símbolo de mal augurio, como popularmente se le cree.

Las lechuzas no son brujas, son aves, animales. Qué cute, pero no hay que olvidar que las lechuzas no son brujas ni traen malos augurios, es una especie hermosa que debemos cuidar.

El video del peculiar baile de la lechuza de inmediato se viralizó no solo en TikTok, donde ya acumula más de dos millones de “Me Gusta” en TikTok, sino en otras redes sociales como Facebook y Twitter.

Una usuaria de TikTok explicó a qué se debe el comportamiento de la lechuza al moverse al ritmo del coro que pretendía asustarla y precisó que se trata de un movimiento natural que le ayuda a aidentificar de dónde provienen los sonidos que percibe.