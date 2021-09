La noche de este martes el ex presidente de Gabriel Zamora, Jorge Melitón Hernández, sufrió un atentado a balazos, el cual dio a conocer a través de su página personal de Facebook (Jorge Meliton), tras lo cual resultó ileso, según las propias palabras del ex munícipe.

Con relación a lo sucedido había corrido el rumor de que el ex funcionario había muerto debido al ataque y él mismo desmintió esta situación.

Las palabras del ex alcalde en una transmisión en vivo que compartió en la mencionada red social fueron las siguientes: “Hoy martes 7 de septiembre siendo las 9 de la noche quiero hacer este vídeo para todos los compañeros y la gente que ha estado llamado, por ahí corrió el rumor de que me habían matado y sí sufrimos una emboscada acá rumbo a un terreno que tengo acá para El Jagüey, pero afortunadamente no pasó nada.

A toda esa gente que se ha tomado a bien hablarnos, familiares y amigos decirles que estamos bien. En Lombardía acontecen muchas cosas. En el acceso a Charapendo y El Atuto, ya saben como está la situación, siendo alcalde infinidad de veces le dijimos al hobierno cómo está ahí, ahorita pues ya salimos (de la administración), pero seguimos en Lombardía y aquí voy a estar aunque me corran y sólo decirles que aquí seguimos en Lombardía.

Fuentes policiales dijeron a esta redacción que debido a lo ocurrido se desplegó un fuerte operativo policiaco y militar en la región sin que al momento haya detenciones sobre el caso. Asimismo, los contactos añadieron que pese a los disparos en su contra el vehículo del ex servidor público no tuvo ningún impacto de bala.