El dirigentes nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, advirtió la posible compra de votos por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hacía magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En su visita a Morelia, el presidente del guinda aseguró “que seguramente Silvano está comprando votos, ya lo conocemos todos”, al resaltar que los magistrados federales están actuando de manera imparcial en favor de intereses externos que no corresponden a derecho.

“Nosotros estamos al pendiente de todos los litigios en los tribunales, sabemos que no están actuando de manera imparcial, son órganos electorales que vienen del régimen anterior que le obedecen a los del PAN, PRI y PRD, porque ellos los pusieron” manifestó.

Sin embargo, el ex diputado federal afirmó que Morena no permitirá que se vulneren las decisiones del pueblo a través de resoluciones fuera del marco de la Ley, además de que sentenció que desde el partido que lidera no existen dudas de que en Michoacán la elección a gobernador continuara de la misma manera.

Aseveró que, aunque las votaciones para la gubernatura de Michoacán fueron las más cerradas de las 11 elecciones que ganaron a nivel estatal, la decisión de la ciudadanía ya está tomando y Morena velará por respaldar a Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador.