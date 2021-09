El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acusó al actual mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, se intentar generar una crisis financiera en la entidad en aras de dejarle un desastre en materia económica, una vez que asuma el cargo el 1 de octubre.

En entrevista, aseguró que, en los últimos meses, a Michoacán han llegado las participaciones federales en tiempo y forma, recurso que sería suficiente para el pago de las nóminas a los trabajadores estatales, sin embargo, afirmó que desde el gobierno del estado se ha desviado o retenido el dinero.

“Es grave, parece qué hay toda la intención de querer generar artificialmente desde el gobierno del estado una crisis financiera (…) la Federación está aportando y lo hemos nosotros mostrado, depositando en tiempo y forma participaciones al estado, aquí el tema sería, ¿qué esta haciendo el gobierno del estado con ese recurso?”, refirió.

El gobierno de Michoacán adeuda las dos quincenas del mes de agosto a docentes de nómina estatal, trabajadores del Poder Judicial del Estado y a los legisladores que integran la 74 legislatura local, el monto de la deuda asciende a los dos mil millones de pesos.

Al respecto, el gobernador Silvano Aureoles insiste en que una de las soluciones para sacar a Michoacán del déficit financiero que arrastra en pagos a empleados estatales, sería la desincorporación y venta de predios propiedad del gobierno, tema al que Ramírez Bedolla se niega.

“Que tragedia sería para Michoacán vender terrenos, patrimonio para pagar salarios, esa no es la alternativa, no debe ser y nos oponemos tajantemente a la venta de predios para no se sabe que destino tendría el recurso económico, apuntó.

Alfredo Ramírez aseguró que una vez que tome protesta como gobernador constitucional, de la mano de la Federación se resolverá la crisis financiera que aqueja a la entidad y se auditarán todas las dependencias estatales.