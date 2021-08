Alrededor de las 3:00 horas de este martes, tres agentes de la Policía de Morelia asaltaron y golpearon a un joven de 26 años de edad sobre la avenida Solidaridad al suroriente de la capital del estado; a Miguel Angel “N” le arrebataron cartera, celular, llaves de su domicilio y trabajo, su chamarra e incluso la camisa, además de que le propiciaron una golpiza en al menos dos ocasiones diferentes.

Miguel salió de un domicilio particular con dirección a su casa, cuando una patrulla con placas “MC300AC” se le cerró en el cruce de la avenida Solidaridad con la calle Francisco Eusebio Kino, ahí le pidieron que entregará todas sus pertenencias, a lo que accedió sin oposición alguna.

Sin embargo, al momento de intentar quitarle el celular, el joven quiso dialogar con los uniformados para que no se llevarán su teléfono móvil pues afirmó que es una herramienta fundamental para realizar su trabajo, a lo que los policías respondieron con agresiones físicas y amenazas verbales.

“Les dije que de ahí como, ahí está mi trabajo y todo, terminando de decir esto procedieron a golpearme, me amenazaron con plomearme si se me ocurría gritar algo a los vecinos y no dejaban de decirme que me iban a llevar a barandillas a dormir 48 horas, les pedí explicación de porque me iban a llevar a barandas si ya traían todas mis cosas y fue donde llegó la segunda lluvia de golpes”, relató.

Tras robarle sus pertenencias, amenazarlo y golpearlo, Miguel Angel intentó escapar del lugar, no obstante, los agentes municipales lo alcanzaron una cuadra más adelante en la esquina de la calle Vicente Santa María, le quitaron su chamarra en conjunto con su camisa y comenzaron a pisotearlo a la orilla del río.

“Fui pisoteado, aventado al lodo sin playera, escupido y demás cosas sin motivo alguno, (…) tengo la cara llena de golpes y raspones, lo mismo con el torso, piernas y hasta pies, en una oportunidad que logre zafarse y correr hasta mi domicilio por temor a perder la vida”, contó.

Al llegar a su domicilio, ensangrentado y sin pertenencias, aseguró, que marcó al 911 en búsqueda de auxilio, a lo que la operadora le contestó que remitiera su reporte a Asuntos Internos de la Policía de Morelia, esperando que con suerte su denuncia sea atendida, y le recomendó “andar con más cuidado en la noche”.