El reto primordial para la próxima administración municipal de Morelia será deshackear las bases de datos de finanzas, obra pública y administración, cuyos archivos se encuentran encriptados, admitió el alcalde electo, Alfonso Martínez Alcázar.

En la presentación de su gabinete, el próximo edil señaló que debido a los bloqueos en materia de información que puso el actual gobierno morenista, el gobierno que encabezará llegará a Palacio Municipal “a ciegas” en rubros que son elementales para el funcionamiento de la ciudad.

“En nuestros 100 primeros días el reto fundamental será obtener la información a la que no hemos podido acceder, no tenemos metas definidas y claras porque desconocemos el terreno al que arribamos, (…) no sabemos de dinero en cuentas ni el total de los adeudos”, manifestó.

El ex diputado local reconoció que más allá del bloqueo dispuesto por el gobierno de Humberto Arróniz, la ciudadanía en la capital le externo, durante el proceso de campaña, la necesidad de mejorar los servicios en el tema de seguridad, agua, turismo y desarrollo económico.

Por lo que, una vez que se cuente con toda la información del estado que guarda la administración municipal, la tarea fundamental será abocarse a las demandas de los morelianos, pues enfatizó que de parte de este nuevo gobierno no existe posibilidad de un periodo de prueba.