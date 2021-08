El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostró su libro “A mitad del camino”, el cual- recordó- relata sus casi tres años de Gobierno por lo que lo recomendó a sus adversarios y afirmó que “no se van a aburrir”.

“Ya salió ‘A mitad del camino’. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el Gobierno en dos años y nueve meses. Lo recomiendo. En especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones de lo que estamos llevando a cabo”, expresó durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El mandatario mostró un ejemplar de su nuevo libro, publicado por Grupo Planeta en cuya portada aparece una fotografía suya sonriente y aplaudiendo con una guayabera y un bastón de mando bajo el brazo.

López Obrador opinó que “la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción”, lo cual -aseguró-se demuestra en su nuevo libro.

“Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar. Les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante: no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia”, explicó.

Hace un par de semanas, el titular del Ejecutivo había adelantado que su libro consta de cuatro capítulos: “el primero es el presente, lo que estamos ahora viviendo; el segundo es la política exterior, ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, el tercero está dedicado a los opositores y, el cuarto, es el porvenir”.

Cabe mencionar que desde el pasado fin de semana, el libro “A mitad del camino” ya se encuentra a la venta en diferentes librerías del país, así como en algunas plataformas digitales.