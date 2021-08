A través de una encuesta nacional a madres, padres de familia y tutores sobre el regreso a clases presenciales para el periodo escolar 2021 – 2022, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó que docentes y padres de familia consideran que existen garantías seguras para un regreso a clases presenciales, por lo que, el 30 de agosto, las clases a los alumnos de nivel básico se retomarán en la modalidad a distancia.

En rueda de prensa virtual, el dirigente sindical de la sección IX de Chiapas, Pedro Hernández Morales, dio cuenta de los resultados de la encuesta aplicada a 60 mil 26 padres de familia a lo largo del territorio mexicano, los cuales apuntaron a un regreso a clases lejos de las aulas.

Por medio de cinco preguntas, se ponderaron las opiniones la ciudadanía acerca del regreso a clases, en las que se destacó que el 51.4 por ciento de los padres de familia considera que la escuela en la que estudia su hijo no cuenta con todos los materiales de sanitización, higiene personal e infraestructura adecuada para volver a los salones de manera voluntaria.

El 90.3 por ciento consideró que existe un riesgo de contagio al regresar a clases presenciales sin que todos los que intervienen en el proceso educativo, de la misma manera, el 90.5 por ciento aseguró que debido a la variante Delta del Covid-19 existe un gran riesgo para niños y jóvenes al asistir a la escuela de manera presencial.

En cuanto a la firma de la Carta Compromiso de Corresponsabilidad para asistir a las aulas sin tener la vacuna, el 84.4 por ciento de los padres encuestados afirmó que no firmarían dicha carta, por lo que se concluyó que el 81.7 por ciento no está de acuerdo con el inicio del ciclo escolar 2021 – 2022 de manera presencial.

Padres de familia y docentes adheridos a la CNTE coincidieron que los planteles educativos no cuentan con los materiales elementales de sanidad, personal e infraestructura, exigieron la vacunación para toda la población que regresará a las aulas, pues madres, madres y tutores no aceptan la carta de corresponsabilidad por no tener a sus hijos vacunados.