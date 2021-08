Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, descartó que el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales por la pandemia de covid-19 se prolongue hasta 2022. “El factor principal (del cierre) fue el aumento en los contagios en ambos países, entonces se tomó una decisión que tuvo que ver con la manera homogénea.

“No esperaríamos que la actual circunstancia se prolongue hasta el 2022, sino que sea antes, sino, afectaría la mayor parte de las actividades en la frontera”, dijo en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 20 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió las restricciones de los viajes no esenciales para los cruces terrestres y por ferry provenientes de México y Canadá hasta el 21 de septiembre.

A través de sus redes sociales oficiales, la dependencia estadunidense sostuvo que a raíz del aumento de casos de covid-19, así como la propagación de la variante Delta, sólo se permitirán cruces esenciales.

“Para minimizar la propagación de covid-19, incluida la variante Delta, Estados Unidos está extendiendo las restricciones a los viajes no esenciales en nuestros cruces terrestres y en ferry con Canadá y México hasta el 21 de septiembre, mientras continúa asegurando el flujo del comercio y los viajes esenciales”, escribió.

Con las nuevas medidas se acumularán 18 meses consecutivos de bloqueo para viajes no esenciales. Esto, a pesar de la suplica que han realizado autoridades estadunidenes locales y empresarios fronterizos para levantarlas.

In coordination with public health and medical experts, DHS continues working closely with its partners across the United States and internationally to determine how to safely and sustainably resume normal travel.

— Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021