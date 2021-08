El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay ningún tipo de persecución política contra nadie, tras las acusaciones de Ricardo Anaya, excandidato presidencial panista.

“Ahora con este asunto de este señor, joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mi, está como para decirle: ‘¿yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta?, ¿pensabas que no iba a suceder nada?’”, planteó el presidente de la República.

En dos videos que compartió en sus redes sociales, el excandidato presidencial Ricardo Anaya acusa al presidente López Obrador de querer encarcelarlo.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

“¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En el reclusorio Norte, en las instalaciones de la cárcel, y aquí dice los delitos que me acusan. ¿Sabes cuantos años de cárcel suman los delitos que me acusa la fiscalía de López Obrador? ¡30 años de cárcel!

Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza Andrés Manuel, si no imagínate”, dijo el panista en un video.

Al respecto, el presidente López Obrador insistió en que su administración no persigue a nadie.

Ricardo Anaya ha asegurado que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere “fregar a la mala” con una investigación judicial en su contra, a fin de evitar de que sea candidato a la presidencia de la República en 2024.

El presidente López Obrador rechazó esa versión y dijo que ni si quiera está pensando en quién será el que lo sustituya en tres años.

“Como si yo estuviese preocupado desde ahora quién va a ser el próximo presidente”, ironizó.

Lo que sí, dijo, es que su gobierno está trabajando para que en ningún espacio se permita la corrupción y se termine con el “amiguismo, influyentismo y nepotismo”.