Elección extraordinaria en Maravatío; por lógica, sería Mario Pérez el candidato de Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó la elección del ayuntamiento del municipio de Maravatío– una vez que se atendiera la impugnación, por tanto– se convocará a votación extraordinaria con base a los lineamientos de la autoridad en la materia. Será, entonces, un hecho sustancial que, en la vida democrática del estado y del territorio, da mayor certeza luego de una serie de irregularidades que fueron expuestas.

Varios de esos hechos fueron evidenciados debido a errores que nublaban y sesgan la toma de decisiones. Así, Maravatío tendrá una nueva etapa democrática; por esa razón, crecen las expectativas para Morena y, en teoría, para su virtual aspirante que, en las pasadas elecciones del 6 de junio, consolidó el proyecto de la Cuarta Transformación.

De cierta forma esa designación sería clave en tiempos de definición; recordemos que, fue el propio Mario Pérez, quien cimentó una gran capacidad de movilización. De hecho, a pesar de las inconsistencias evidenciadas ante el órgano electoral, el abanderado de Morena sacó un promedio importantísimo. Eso ratificó su enorme popularidad y, por supuesto, dejó de manifiesto que, si hay unidad y concordancia para capitalizar nuevamente el voto, no debe haber duda que la determinación debe inclinar precisamente a Mario Pérez.

Si alguien demostró liderazgo, fue precisamente él; se comportó a la altura del desafío de lo que significa una campaña electoral. Eso cobra mayor sentido en una nueva fase coyuntural; si realmente la coalición que conforman Morena y PT pretende captar nuevamente la atención, deben optar por Mario Pérez. Claramente debe ser él por todo lo que significa en términos políticos una estructura afinada y aceitada.

Gracias a que Morena quedó bien abanderado, se obtuvo una proporción altísima. Cerca del 38% de la votación total. De cerquita le pisó los talones al aspirante de la alianza por Michoacán que, a pesar de contar con tres estructuras, se acortó la distancia a un porcentaje muy mínimo. Sin embargo, esa razón radica en el fundamento de impugnación de la coalición Juntos Haremos Historia. Al final de todo, influyó la cadena de inconsistencias y errores del propio Instituto Electoral en el momento de imprimir las boletas.

Además de generar confusión, ocasionó incertidumbre entre los electores. Quien diga que eso no distrae la atención se equivoca. El Tribunal tuvo que asumir las graves inconsistencias y, políticamente, fue muy justa la decisión del fallo a favor de repetir la elección. No es tan fácil tumbar un proceso, no obstante, hay elementos de sobra que, ante las autoridades y la opinión pública, eran refutables.

Justamente ese punto fue el hilo de la madeja. La realidad es obvia y, hoy por hoy, se abre una nueva chance para legitimar la determinación democrática de la población. Eso será, una vez que el INE emita la convocatoria para la votación extraordinaria que, en general, brinda una dirección clara para que Morena gane.

Si esa lógica se impone, no hay ninguna duda de que, Morena, se llevará el triunfo. Y, en esa coyuntura, se asoma Mario Pérez, el referente político más importante que tiene Maravatío en ese territorio y, quien, de acuerdo con las probabilidades, posee un claro panorama para convertirse en el nuevo alcalde.

Lo que pasó el 6 de junio y el mayúsculo respaldo que acumuló en la impugnación, creció más la expectativa por Mario Pereza. Dicen los que saben que, de entrada, hay una enorme relación con Raúl Morón e, incluso, con el propio gobernador electo, Alfredo Ramírez. Aunque, más allá de eso, la inmensa mayoría del municipio de Maravatío lo respalda, eso es más que suficiente salvo que algo extraño pase que, en general, no creemos. Será el doctor Pérez, hay una versión sólida que alimenta esa concepción.